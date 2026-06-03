Piedibus Avellino si festeggia la fine della terza edizione del progetto Andare a scuola a piedi
Si è conclusa la terza edizione del progetto Piedibus Avellino, chiamato “Andare a scuola a piedi”. Durante l’anno scolastico 2025-2026, il servizio di mobilità sostenibile ha accompagnato bambini e bambine delle scuole primarie. La fine dell’iniziativa è stata festeggiata con un evento dedicato, segnando la conclusione di questa fase del progetto.
Si conclude con un bilancio positivo la terza edizione del Piedibus Avellino “Andare a scuola a piedi”, il servizio di mobilità scolastica sostenibile che durante l’anno scolastico 2025-2026 ha accompagnato bambini e bambine delle scuole primarie del Convitto Nazionale “P. Colletta” e dell’I.C. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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