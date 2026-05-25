Camminare insieme verso la scuola | festa del Piedibus all’IC Donadoni

Gli studenti dell’IC Donadoni hanno partecipato alla festa del Piedibus, camminando insieme verso la scuola. Nel cortile della scuola sono stati distribuiti fiori colorati e si è ascoltata musica, mentre i bambini e le famiglie hanno percorso a piedi le strade del quartiere. L’evento ha visto coinvolti numerosi partecipanti, che hanno condiviso il tragitto e la giornata.

Bergamo. Fiori colorati tra le mani, musica nel cortile della scuola e tanti passi condivisi lungo il quartiere. Lunedì 25 maggio l’Istituto Comprensivo Donadoni di Bergamo ha celebrato la Festa del Piedibus, trasformando il tradizionale percorso casa-scuola in una mattinata di comunità, partecipazione e educazione alla pace. L’appuntamento si è svolto alle 8.20 nel cortile della primaria Locatelli di via Pradello, dove bambine, bambini, famiglie, insegnanti e volontari si sono ritrovati per festeggiare insieme un anno di strada fatta a piedi, accompagnati da canti e musiche preparati dagli alunni. Protagonisti della mattinata sono stati soprattutto i più piccoli, che durante il consueto tragitto del Piedibus hanno distribuito fiori realizzati da loro, portando lungo le vie del quartiere un messaggio di pace, amicizia e condivisione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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