Durante le semifinali di Roland-Garros, Andre Agassi ha criticato Jannik Sinner e il suo staff per aver deciso di ritirarsi a causa del caldo. Agassi ha definito la scelta “assurda” e ha affermato che non ci sono scuse per interrompere la partita e che Sinner dovrebbe cambiare il suo staff. La sua presa di posizione è stata molto dura, senza lasciare spazio a interpretazioni. La partita si sarebbe dovuta svolgere con i due italiani in campo.

La schiacciata è pesante: Andre Agassi attacca e va giù durissimo contro Jannik Sinner e il suo staff, nel giorno delle semifinali (con due italiani in campo) dello slam di Parigi al Roland-Garros. Il ritiro del numero uno del mondo con vomito e crampi contro Juan Manuel Cerundolo ha scatenato le dure critiche dell’ex campione di Las Vegas. L’otto volte vincitore Slam american o ha puntato il dito sulla preparazione di Sinner, a suo dire “lacunosa”. “E’ evidente che ci sia stato uno sbaglio durante la preparazione e Jannik deve fare qualcosa per rimediare – ha detto Agassi -. Non dico che Sinner non lavori abbastanza sodo, ma oggi la preparazione e il recupero sono gestiti a livello scientifico, ci sono medici e figure di ogni tipo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - A Parigi Agassi “schiaccia” su Sinner: “Assurdo ritirarsi per il caldo, non ci sono scuse, cambi il suo staff”

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