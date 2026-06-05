A Palermo un pranzo solidale | 28 mila famiglie in povertà assoluta

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo, circa 28 mila famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta, rappresentando oltre il 10 per cento della popolazione residente. La cifra è stata comunicata in occasione di un pranzo solidale organizzato in città. Istat ha fornito le stime che evidenziano la diffusione di questa problematica sociale. L’evento mira a sostenere le famiglie più vulnerabili della comunità locale.

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Secondo le ultime stime basate sulle proporzioni Istat, la povertà assoluta a Palermo colpisce ben 28 mila famiglie, superando il 10 per cento della popolazione residente. Di fronte a questo scenario di profondo disagio sociale, Confartigianato Palermo e Anap (Associazione anziani e pensionati). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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