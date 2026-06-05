A Milano impennata di arresti tra i minorenni +34% | l' Arma schiera 100 nuovi carabinieri

Nell'ultimo anno, i carabinieri della provincia di Milano hanno arrestato 164 minorenni, 42 in più rispetto all’anno precedente, con un incremento del 34%. Di conseguenza, l’Arma ha schierato 100 nuovi carabinieri per fronteggiare l’aumento di giovani coinvolti in attività illegali. La maggior parte degli arresti riguarda reati legati a spaccio di droga e furti.

“Nell'ultimo anno i carabinieri hanno arrestato 164 minorenni nella sola provincia di Milano, quarantadue in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 34%. Un problema esiste, lo sappiamo”. Lo ha detto il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri Pastrengo, a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

310 interventi al giorno: i numeri dell'Arma dei carabinieri tra arresti, controlli e prevenzioneL'Arma dei Carabinieri effettua circa 310 interventi giornalieri, includendo arresti, controlli e attività di prevenzione.

Leggi anche: Parcheggio del cimitero: prima 34 poi 100 nuovi stalli

Argomenti più discussi: Cantieri stradali a Milano: l’allarme di Assimpredil Ance sul caro-bitume; Asfaltare le strade di Milano (e non solo) sta diventando complicato; Covid oggi, l'aggiornamento di giugno 2026: sintomi, varianti e cosa fare; Asfalto, il caro-bitume travolge i cantieri: +31% in due mesi.

A Milano impennata di arresti tra i minorenni (+34%): l'Arma schiera 100 nuovi carabinieriÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... milanotoday.it

Immobiliare, a Milano nel 2025 impennata di compravendite. E il fatturato vola verso i 12 miliardi di euro ift.tt/SthdLIp x.com

Mi sento bloccato in questa città reddit