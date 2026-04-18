Il parcheggio situato vicino al cimitero sarà oggetto di ampliamento. Attualmente conta 200 posti auto, ma nei prossimi mesi verranno aggiunti 34 nuovi stalli. L’intervento prevede quindi l’incremento della capacità totale a 234 posti per facilitare le soste di chi visita il cimitero. La modifica riguarda uno dei parcheggi più utilizzati in zona per soste di lunga durata.

Il parcheggio del cimitero, uno dei più utilizzati in città per la sosta lunga, verrà ampliato per aumentare la sua capacità da 200 a 234 posti auto. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di martedì scorso e i lavori, per un importo pari a 137mila euro, inizieranno prima della fine dell’estate. Ubicato sul lato nord della via Don Bosco, sin dalla prima mattina, accoglie le auto dei pendolari che raggiungono Sondrio per motivi di lavoro e di studio. E non solo. Il parcheggio, molto spesso, è sold out. Non si interverrà occupando nuove porzioni di suolo, bensì riorganizzando la viabilità interna all’area e ottimizzando gli spazi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parcheggio del cimitero: prima 34 poi 100 nuovi stalli

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