A Milano il primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale

A Milano si tiene il primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale. L’evento si concentra sulla digitalizzazione del settore sanitario, richiedendo una collaborazione tra istituzioni, università, aziende, professionisti e partner sociali. La discussione mira a affrontare le sfide legate all’adozione di tecnologie digitali nel campo della salute. L’iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative e integrative nel settore sanitario.

La digitalizzazione della sanità rappresenta una sfida complessa che impone un'alleanza strategica tra istituzioni, mondo accademico, aziende, professionisti e partner sociali. L'obiettivo comune resta la centralità del paziente e la risposta ai suoi bisogni. In questa delicata fase di transizione, la figura dell'ingegnere diventa cruciale: per accendere i riflettori sull'apporto fondamentale di questa categoria, l'Ordine degli Ingegneri di Milano ha promosso, presso Palazzo Lombardia, il debutto del Forum dell'Ingegneria nella Sanità Digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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A Milano il primo Forum dellingegneria per la sanità digitale

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