Hirpo all’Asl Avellino la sanità diventa digitale al servizio dell’utenza

L'ASL di Avellino ha annunciato l'introduzione di una serie di servizi digitali rivolti ai cittadini. Questi nuovi strumenti sono stati presentati come un modo per rendere più efficiente e accessibile l'interazione tra utenti e strutture sanitarie. La novità riguarda in particolare diverse piattaforme online e servizi telematici, che si aggiungono alle modalità di comunicazione già esistenti. La misura mira a facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e le pratiche amministrative correlate.

Tempo di lettura: 2 minuti L ’ASL di Avellino ha presentato un nuovo pacchetto di servizi digitali pensati per migliorare e semplificare il rapporto tra cittadini e sanità. Tra le novità spicca Hirpo, un avatar digitale a forma di lupo che diventerà il volto dell’azienda sanitaria e uno strumento di supporto accessibile direttamente da smartphone. Il nome richiama le origini osche dell’Irpinia, derivando da hirpus, che significa proprio “lupo”. Una scelta simbolica, come ha spiegato la direttrice sanitaria Maria Concetta Conte, per rappresentare l’identità e l’unità del territorio. L’avatar è stato progettato con un aspetto accogliente, per rendere più semplice e amichevole l’interazione con gli utenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Hirpo”, all’Asl Avellino la sanità diventa digitale al servizio dell’utenza Centro di Salute Mentale di Airola, la manager dell’Asl Spinosa rassicura l’utenza“Non c’e nessun impatto negativo o assenza di assistenza si sta riverberando sulla popolazione di assistiti”. Leggi anche: Nuovo appalto per i servizi CUP dell'Asl, da domani via alle attività senza disagi per l'utenza