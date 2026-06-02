Lip trend | 5 tendenze labbra da provare questa estate

Da dilei.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest’estate, le tendenze labbra includono le Nina Park Lips e il lipgloss azzurro. Sono state proposte come opzioni per esprimere stile e personalità, con variazioni di colore e finish. Le Nina Park Lips si distinguono per un effetto definito, mentre il lipgloss azzurro offre un’alternativa più audace e brillante. Queste tendenze si inseriscono nel panorama delle novità di stagione per il trucco labbra.

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Dalle Nina Park Lips al lipgloss azzurro, è arrivato il momento di provare le tendenze labbra per quest’estate. Amate dalle it-girl e sfoggiate dalle celebrity, scopriamo quale sarà la tendenza make up da seguire subito. Nina Park Lips. Visualizza questo post su Instagram Nina Park è una make up artist di fama internazionale, scelta da celebrity come Emma Stone, Kaia Gerber e Lily Rose Depp. Il suo modo di truccare le labbra è diventato di tendenza e spopolerà quest’estate. Le Nina Park Lips hanno un aspetto naturale e pieno grazie all’uso di alcuni prodotti mirati. Innanzitutto una matita labbra nude da utilizzare per realizzare l’overlining. 🔗 Leggi su Dilei.it

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