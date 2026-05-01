Un nuovo ingrediente sta attirando l’attenzione nel settore della cura della pelle, promettendo di aumentare il volume del viso. Si chiama volufiline e viene utilizzato in diversi prodotti cosmetici. La sua popolarità cresce tra chi cerca soluzioni per migliorare l’aspetto della pelle e ridare compattezza. La ricerca nel campo degli ingredienti per la skincare prosegue senza sosta, con l’obiettivo di trovare formule efficaci e sicure.

Nel mondo della skincare, la ricerca dell’ingrediente magico capace di sfidare la gravità e il tempo è in continua evoluzione. Se fino a ieri l’acido ialuronico e il collagene dominavano incontrastati la scena, oggi c’è un nuovo protagonista assoluto che sta letteralmente spopolando sui social e nei beauty case delle appassionate. Dimenticate aghi e trattamenti invasivi: per ridare volume al viso, scolpire gli zigomi e levigare le rughe, la parola d’ordine da imparare subito è Volufiline. La scienza dietro l’effetto plump. Ma di cosa si tratta esattamente? Il Volufiline è un potente principio attivo di origine vegetale, estratto dalle radici della pianta asiatica Anemarrhena asphodeloides.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è un nuovo ingrediente rimpolpante che sta spopolando per ridare volume al viso. Si chiama volufiline ed è da provare subito

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