Marano il campetto senza canestro che ha commosso il web | al via i lavori di riqualificazione

Da ilmattino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Marano sono iniziati i lavori di riqualificazione di un campetto senza canestro, che aveva attirato l’attenzione online. La vicenda riguarda alcuni ragazzini che continuavano a giocare a basket simulando la presenza di un canestro mancante. La storia è diventata virale sui social, suscitando emozioni tra gli utenti. Le immagini dei giovani che si esercitavano senza il canestro sono state condivise e hanno portato alla decisione di intervenire per sistemare l’area.

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La storia dei ragazzini di Marano, che continuavano a giocare a basket fingendo la presenza del canestro rubato, ha fatto il giro d'Italia, conquistando il web e commuovendo migliaia di persone. Le immagini e i racconti provenienti dal campetto di piazza Libera hanno acceso i riflettori sulle condizioni dell'area sportiva e sulla straordinaria passione dei giovani cestisti maranesi. Ora arriva la risposta della commissione straordinaria del Comune di Marano. È stata infatti impressa un'accelerazione ai lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'area di Via Giordano Bruno, già finanziati dalla Città Metropolitana con un investimento di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

marano il campetto senza canestro che ha commosso il web al via i lavori di riqualificazione
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