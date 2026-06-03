A Marano sono iniziati i lavori di riqualificazione di un campetto senza canestro, che aveva attirato l’attenzione online. La vicenda riguarda alcuni ragazzini che continuavano a giocare a basket simulando la presenza di un canestro mancante. La storia è diventata virale sui social, suscitando emozioni tra gli utenti. Le immagini dei giovani che si esercitavano senza il canestro sono state condivise e hanno portato alla decisione di intervenire per sistemare l’area.

La storia dei ragazzini di Marano, che continuavano a giocare a basket fingendo la presenza del canestro rubato, ha fatto il giro d'Italia, conquistando il web e commuovendo migliaia di persone. Le immagini e i racconti provenienti dal campetto di piazza Libera hanno acceso i riflettori sulle condizioni dell'area sportiva e sulla straordinaria passione dei giovani cestisti maranesi. Ora arriva la risposta della commissione straordinaria del Comune di Marano. È stata infatti impressa un'accelerazione ai lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'area di Via Giordano Bruno, già finanziati dalla Città Metropolitana con un investimento di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marano, il campetto senza canestro che ha commosso il web: al via i lavori di riqualificazione

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