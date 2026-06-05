A Manfredonia il 2° Junior Open Water | giovani nuotatori protagonisti nelle acque di Siponto
Nel secondo Junior Open Water disputato a Manfredonia, giovani nuotatori hanno gareggiato nelle acque di Siponto. La competizione si è svolta con partecipanti di diverse età, che si sono sfidati in percorsi di nuoto in acque libere. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi giovani atleti, che si sono confrontati in una gara caratterizzata da condizioni di mare variabili. La gara si è conclusa con la premiazione dei migliori in diverse categorie di età.
Sabato 13 giugno 2026, il Lido del Sole di Siponto Manfredonia ospiterà la seconda edizione di Junior Open Water - Nuoto in Acque Libere, manifestazione sportiva promossa e organizzata inizio alle ore 9.30, e le prove Juniores, dedicate ai ragazzi dai 15 ai 22 anni, a partire dalle ore cultura sportiva. La manifestazione intende inoltre ra?orzare il legame tra sport e territorio, valorizzando il litorale di Siponto come spazio naturale di attività, incontro e partecipazione. disciplina, alla resilienza, alla collaborazione e al rispetto del mare. protagonisti assoluti di un evento che guarda al futuro dello sport e della comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
VIDEO | Italian open water tour: la carica dei nuotatori a Boccadasse, con omaggio a Gino PaoliSabato 16 maggio 2026 si è svolto a Boccadasse l'Italian Open Water Tour, con tre competizioni di nuoto in acque libere che hanno visto la...
Manfredonia, due giovani protagonisti dello stage per la Juniores Cup 2025/26Due giovani sono stati selezionati per lo stage della Juniores Cup 2025/26, un'iniziativa del Manfredonia Calcio dedicata ai talenti emergenti.