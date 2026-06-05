A Manfredonia il 2° Junior Open Water | giovani nuotatori protagonisti nelle acque di Siponto

Notizia in breve

Nel secondo Junior Open Water disputato a Manfredonia, giovani nuotatori hanno gareggiato nelle acque di Siponto. La competizione si è svolta con partecipanti di diverse età, che si sono sfidati in percorsi di nuoto in acque libere. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi giovani atleti, che si sono confrontati in una gara caratterizzata da condizioni di mare variabili. La gara si è conclusa con la premiazione dei migliori in diverse categorie di età.