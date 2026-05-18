VIDEO | Italian open water tour | la carica dei nuotatori a Boccadasse con omaggio a Gino Paoli

Sabato 16 maggio 2026 si è svolto a Boccadasse l'Italian Open Water Tour, con tre competizioni di nuoto in acque libere che hanno visto la partecipazione di nuotatori di vari livelli. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, e tra le attività si è svolto un omaggio a Gino Paoli. La giornata si è conclusa con una grande partecipazione degli atleti, che hanno dato vita a un evento di grande vivacità nelle acque del quartiere.

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Grande successo, sabato 16 maggio 2026, per l'Italian Open Water Tour. Tre le gare di nuoto in acque libere che hanno coinvolto atleti di ogni livello. Nel video la carica dei nuotatori a Boccadasse, con omaggio a Gino Paoli, recentemente scomparso, e le note del brano ‘La Gatta’, ‘Sapore di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Abbiamo Attraversato unINTERA NAZIONE a Piedi (in 3 giorni) Sullo stesso argomento Gino Paoli, le ceneri disperse a BoccadasseLe ceneri di Gino Paoli, scomparso ieri all’età di 91 anni, saranno disperse in mare dal lungomare di Boccadasse, storico quartiere genovese molto... Gino Paoli: Funerali Privati e Ceneri a Boccadasse, Addio DiscretoRomina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Gino Paoli, leggenda della...