Due giovani sono stati selezionati per lo stage della Juniores Cup 202526, un'iniziativa del Manfredonia Calcio dedicata ai talenti emergenti. Il progetto giovani del club si sta affermando come una delle realtà più solide nel calcio giovanile pugliese, contribuendo a far crescere i ragazzi che si preparano a affrontare nuove sfide nel settore.

Il progetto giovani del Manfredonia Calcio non è solo una promessa, ma una realtà consolidata che proietta i nostri ragazzi ai vertici del calcio giovanile pugliese. •??Pietro D’Arienzo: Non un semplice centrocampista, ma un incursore moderno capace di spostare gli equilibri. I suoi 5 gol stagionali certificano un'incisività rara per il ruolo, rendendolo uno dei profili più completi del girone. •??Michelangelo Berardinetti: Il prototipo del predatore d'area. Con 4 reti all'attivo, Michelangelo si conferma tra i finalizzatori più letali del panorama regionale, abbinando senso della posizione e freddezza sotto porta. Vederli confrontarsi in amichevole con i migliori pari età della Puglia è per noi motivo di immenso orgoglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, due giovani protagonisti dello stage per la Juniores Cup 2025/26

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