A Longiano un’estate con ’Montagne di neve’
A Longiano, l’estate sarà caratterizzata dall’evento “Montagne di neve”, che propone una serie di iniziative culturali. Saranno organizzati concerti, proiezioni cinematografiche, incontri sulla geopolitica e approfondimenti sulla memoria collettiva. L’obiettivo è invitare il pubblico a vivere e osservare il presente in modo diverso, attraverso un calendario di appuntamenti che coinvolge diversi ambiti artistici e culturali.
Un invito a vivere e a osservare il nostro tempo in modo differente, attraverso musica, cinema, geopolitica e memoria collettiva. Dopo il successo della prima edizione torna a Longiano ‘ Montagne di neve ’, rassegna ideata dall’assessorato alla cultura del Comune e dalla start up culturale ‘Approdi’. Sette gli appuntamenti previsti nel nuovo cartellone della kermesse, che porterà nella cornice della piazza Malatestiana di Longiano artisti del calibro di Ema Stokholma e Gino Castaldo, Valerio Mastandrea e Paolo Mereghetti, Serena Dandini, Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo. "La nostra volontà – spiega Sergio Canneto di Approdi – è di rendere nuovamente la piazza un luogo di crescita condivisa, di discussione e di pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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