A Longiano, l’estate sarà caratterizzata dall’evento “Montagne di neve”, che propone una serie di iniziative culturali. Saranno organizzati concerti, proiezioni cinematografiche, incontri sulla geopolitica e approfondimenti sulla memoria collettiva. L’obiettivo è invitare il pubblico a vivere e osservare il presente in modo diverso, attraverso un calendario di appuntamenti che coinvolge diversi ambiti artistici e culturali.

Un invito a vivere e a osservare il nostro tempo in modo differente, attraverso musica, cinema, geopolitica e memoria collettiva. Dopo il successo della prima edizione torna a Longiano ‘ Montagne di neve ’, rassegna ideata dall’assessorato alla cultura del Comune e dalla start up culturale ‘Approdi’. Sette gli appuntamenti previsti nel nuovo cartellone della kermesse, che porterà nella cornice della piazza Malatestiana di Longiano artisti del calibro di Ema Stokholma e Gino Castaldo, Valerio Mastandrea e Paolo Mereghetti, Serena Dandini, Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo. "La nostra volontà – spiega Sergio Canneto di Approdi – è di rendere nuovamente la piazza un luogo di crescita condivisa, di discussione e di pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Longiano un’estate con ’Montagne di neve’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Longiano apre alla nuova edizione della rassegna "Montagne di neve": attesi Serena Dandini e Valerio Mastandrea

Perturbazione in arrivo sull’Italia: tornano pioggia, vento forte e neve sulle montagneUn fronte di perturbazione si sta avvicinando all’Italia, portando con sé pioggia, vento forte e neve sulle montagne.

Argomenti più discussi: A Longiano un’estate con ’Montagne di neve’; Montagne di neve: sette incontri per l’estate culturale longianese -; Longiano apre alla nuova edizione della rassegna Montagne di neve: attesi Serena Dandini e Valerio Mastandrea.