Longiano apre alla nuova edizione della rassegna Montagne di neve | attesi Serena Dandini e Valerio Mastandrea
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Dopo il successo della prima edizione torna "Montagne di Neve", la rassegna ideata dal Comune di Longiano che da giugno ad agosto porterà in Piazza Malatestiana alcune delle voci più autorevoli e originali del panorama culturale italiano. Il titolo della rassegna nasce da una delle opere più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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