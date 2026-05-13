Perturbazione in arrivo sull’Italia | tornano pioggia vento forte e neve sulle montagne

Un fronte di perturbazione si sta avvicinando all’Italia, portando con sé pioggia, vento forte e neve sulle montagne. Dopo giorni di clima stabile e temperature miti, le previsioni indicano un cambiamento netto nelle condizioni meteorologiche del paese. Questa situazione interesserà diverse regioni, con il maltempo che si farà sentire su larga scala. Le autorità meteo continuano a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui