Perturbazione in arrivo sull’Italia | tornano pioggia vento forte e neve sulle montagne
Un fronte di perturbazione si sta avvicinando all’Italia, portando con sé pioggia, vento forte e neve sulle montagne. Dopo giorni di clima stabile e temperature miti, le previsioni indicano un cambiamento netto nelle condizioni meteorologiche del paese. Questa situazione interesserà diverse regioni, con il maltempo che si farà sentire su larga scala. Le autorità meteo continuano a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Cambio di scenario meteo dopo giorni di stabilità Dopo un periodo caratterizzato da temperature miti e tempo stabile, sull’Italia è pronto ad arrivare un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica porterà infatti piogge diffuse, forti raffiche di vento e nevicate sui rilievi, con un generale abbassamento delle temperature. Secondo le previsioni meteorologiche, il vortice in discesa dal Nord Europa attraverserà rapidamente la Penisola, causando un brusco cambio di clima soprattutto nel fine settimana. Piogge e temporali in diverse regioni Il maltempo interesserà inizialmente il Nord e le regioni tirreniche, per poi estendersi anche al Centro e ad alcune aree del Sud.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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