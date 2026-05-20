Gardaland K-Pop Festival

Per la prima volta in Italia, Gardaland Resort ospiterà un festival dedicato alla cultura K-pop, attirando un pubblico di appassionati provenienti da diverse parti del paese. L’evento si concentrerà su musica, danza e altre forme di espressione legate a questa tendenza coreana, offrendo momenti di intrattenimento e incontri con artisti. La manifestazione si svolgerà all’interno del parco, coinvolgendo diverse aree dedicate alle attività e agli spettacoli, e si rivolge a un pubblico di tutte le età interessato a questa scena musicale.

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