Gardaland K-Pop Festival
Per la prima volta in Italia, Gardaland Resort ospiterà un festival dedicato alla cultura K-pop, attirando un pubblico di appassionati provenienti da diverse parti del paese. L’evento si concentrerà su musica, danza e altre forme di espressione legate a questa tendenza coreana, offrendo momenti di intrattenimento e incontri con artisti. La manifestazione si svolgerà all’interno del parco, coinvolgendo diverse aree dedicate alle attività e agli spettacoli, e si rivolge a un pubblico di tutte le età interessato a questa scena musicale.
Per la prima volta in Italia, Gardaland Resort ospiterà un festival interamente dedicato alla cultura K-pop, un evento che punta a intercettare una comunità di appassionati sempre più ampia anche nel nostro paese. Il “”, in programma il 13 e 14 giugno 2026, nasce con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Gardaland Welcome show 2026!!
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