A Forte Stelle in mostra le geometrie essenziali di Mauro Staccioli
Al Forte Stella di Porto Ercole è in mostra un’esposizione dedicata alle sculture di Mauro Staccioli. La mostra, promossa dal Comune di Monte Argentario, dall’Azienda Speciale ama e da Argentario Turismo, è sostenuta anche dall’Archivio Mauro Staccioli. L’esposizione presenta le sue opere caratterizzate da geometrie essenziali e forme pulite. La mostra resterà aperta al pubblico e permette di ammirare le creazioni dello scultore italiano.
MONTE ARGENTARIO Arriva la mostra dedicata al famoso scultore Mauro Staccioli nel Forte Stella di Porto Ercole, promossa e sostenuta dal Comune di Monte Argentario, dall’Azienda Speciale ama e da Argentario Turismo, realizzata con il contributo scientifico dell’Archivio Mauro Staccioli. L’inaugurazione avverrà domani alle 18,30 al Forte Stella, con la mostra che sarà visitabile fino al 27 settembre. Si tratta di una sintetica retrospettiva in cui vengono presentate ventidue opere fra sculture e disegni. Fra queste, quattro monumentali, sono posizionate nei quattro angoli dei bastioni a forma di stella, su cui poggia la possente struttura esagonale del fortilizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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