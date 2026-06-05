a forte stelle in mostra le geometrie essenziali di mauro staccioli

Notizia in breve

Al Forte Stella di Porto Ercole è in mostra un’esposizione dedicata alle sculture di Mauro Staccioli. La mostra, promossa dal Comune di Monte Argentario, dall’Azienda Speciale ama e da Argentario Turismo, è sostenuta anche dall’Archivio Mauro Staccioli. L’esposizione presenta le sue opere caratterizzate da geometrie essenziali e forme pulite. La mostra resterà aperta al pubblico e permette di ammirare le creazioni dello scultore italiano.