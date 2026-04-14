Geometrie abitabili Prospettive dalla soglia | in mostra l' installazione site specific di Fod

L'Instituto Cervantes di Palermo ospita un'installazione site specific realizzata dall'artista Francisco Olivares Diaz, conosciuto come Fod. La mostra, intitolata “Geometrie abitabili. Prospettive dalla soglia”, presenta un’opera che gioca con forme e spazi, creando un ambiente che invita a osservare la relazione tra geometria e percezione. L’installazione rimarrà visibile fino a una data prestabilita, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e visiva.