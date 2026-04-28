Movimento 5 stelle Mauro Frisoni confermato coordinatore provinciale di Forlì-Cesena

Il Movimento 5 Stelle ha confermato Mauro Frisoni come coordinatore provinciale di Forlì-Cesena. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che evidenzia come questa scelta premi il lavoro svolto con serietà e spirito di squadra. La nota sottolinea inoltre che la crescita del Movimento dipende anche dalla capacità di coordinare efficacemente i territori.

Il Movimento 5 stelle conferma come coordinatore provinciale di Forlì-Cesena Mauro Frisoni. Spiega una nota: “Una scelta che riconosce il lavoro svolto con serietà, equilibrio e spirito di squadra, in una realtà dove la crescita del Movimento passa anche dalla capacità di coordinare territori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Movimento 5 Stelle, cacciato il coordinatore Mauro Capozzella Uil Lecce, Mauro Fioretti viene confermato coordinatore territorialeLECCE – “Avanti su sicurezza, lavoro di qualità e legalità”: su questa linea batte Mauro Fioretti, al termine dei lavori dell’assemblea...