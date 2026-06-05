a difesa degli animali le lezioni nelle scuole

Si è concluso il progetto “Tutela animali nelle scuole”, promosso dal Nucleo tutela animali della polizia municipale e dall’associazione L’Impronta, che gestisce il canile municipale della città dal 2018. L’iniziativa prevedeva lezioni rivolte agli studenti per sensibilizzarli sulla protezione degli animali. La collaborazione tra le due realtà ha portato a un ciclo di incontri nelle scuole locali, senza fornire dettagli sui contenuti specifici o sui risultati.

Si è concluso il progetto “ Tutela animali nelle scuole “, l’iniziativa organizzata dal Nucleo tutela animali della polizia municipale della Spezia in collaborazione con l’associazione L’Impronta volontari indipendenti canile che, dal 2018, gestisce il canile municipale spezzino. Il progetto (iniziato a di febbraio) si è articolato in due fasi e, la seconda in particolare ha previsto incontri con i bambini di alcune scuole elementari e dell’infanzia della città. Ad aderire sono state la scuola materna del Favaro e di San Venerio, le scuole elementari di Melara, San Venerio, insieme agli istituti Nello Olivieri di Rebocco e Don Antonio Mori – 2 Giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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