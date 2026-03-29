Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per Pasqua
Arezzo, 29 marzo 2026 – Attivisti per i diritti degli animali hanno organizzato una protesta contro l’uso degli agnelli nelle celebrazioni pasquali. La manifestazione si è svolta davanti a una chiesa e ha coinvolto un centinaio di persone, che hanno esposto striscioni e distribuito volantini. Nessun incidente si è verificato durante l’evento.
Arezzo, 29 marzo 2026 – Attivisti per i diritti degli animali i n difesa degli agnelli per Pasqua. Pasqua senza sfruttamento: azione pubblica di strada ad Arezzo per gli agnelli Oggi gli attivisti di Muschio Fest e Animal Voices United hanno organizzato un’azione dimostrativa in Piazza San Jacopo ad Arezzo per portare all’attenzione pubblica una realtà sistematicamente rimossa: la macellazione d i agnelli e capretti, individui di poche settimane di vita. Durante l’azione, gli attivisti hanno mostrato attraverso monitor immagini provenienti da allevamenti e macelli, rendendo visibile ciò che normalmente resta nascosto. “Gli animali non sono simboli né tradizioni: sono individui. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Una selezione di notizie su Attivisti per i diritti degli animali...
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