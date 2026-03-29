Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per Pasqua

Arezzo, 29 marzo 2026 – Attivisti per i diritti degli animali hanno organizzato una protesta contro l’uso degli agnelli nelle celebrazioni pasquali. La manifestazione si è svolta davanti a una chiesa e ha coinvolto un centinaio di persone, che hanno esposto striscioni e distribuito volantini. Nessun incidente si è verificato durante l’evento.