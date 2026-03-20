Referendum 22 e 23 marzo Cittadinanzattiva | seggi nelle scuole bloccano le lezioni per un milione e mezzo di studenti Appello per il voto ai fuorisede

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, Cittadinanzattiva ha evidenziato che i seggi allestiti nelle scuole interrompono le lezioni di circa un milione e mezzo di studenti. L'organizzazione ha fatto un appello affinché i seggi vengano spostati dai plessi scolastici e ha richiesto di garantire il diritto di voto anche ai cittadini fuorisede.

In vista referendum, Cittadinanzattiva chiede di spostare i seggi dalle scuole e garantire finalmente il voto ai cittadini fuorisede L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Referendum 22 e 23 marzo: voto domiciliare e trasporto gratuito ai seggi per elettori con disabilitàIl Comune di Ancona ha previsto specifiche misure per le persone che, per condizioni di infermità o non autosufficienza, non possono recarsi...

Referendum giustizia del 22 e 23 marzo: scuole chiuse in gran parte d’Italia, ma in un Comune si sperimenta la convivenza tra voto e lezioniIl 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia.

Approfondimenti e contenuti su Referendum 22 e 23 marzo...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Referendum 22 e 23 marzo, le informazioni per il voto; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo, tutte le informazioni utili; Referendum: si vota il 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo: guida al voto.

Referendum sulla Giustizia: guida al voto di Domenica 22 e lunedì 23 MarzoChi intende confermare la riforma vota Sì. Chi è contrario vota No. Trattandosi di un referendum costituzionale non c'è quorum ... rainews.it

Referendum sulla giustizia, il 22 e 23 marzo il voto: le ragioni del Sì e del NoSeggi aperti domenica 22 marzo 2026 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale ... itacanotizie.it

Referendum giustizia, Maccio Capatonda: "Sono arrivato alla conclusione che bisognerebbe votare..." x.com

Cortocircuito a sinistra: guardano alla Spagna come modello ma il sistema giudiziario con le carriere separate va proprio nella direzione indicata con il referendum. - facebook.com facebook