A Casale di Albino torna “Casale in Fiore” nel primo fine settimana di giugno. Dopo il successo della prima edizione, l’evento si svolge ancora nella Valle del Lujo, che si presenta con i colori della natura. La manifestazione, dedicata a fiori e piante, ripropone le esposizioni e le iniziative legate al mondo del giardinaggio. La kermesse si svolge nel territorio di Albino, attirando visitatori e appassionati del settore.

Albino. Dopo il successo della prima edizione, il primo fine settimana di giugno la Valle del Lujo si racconta nuovamente attraverso i colori della natura. Attesi molti nuovi ospiti, spettacoli floreali, laboratori per bambini, musica, buona cucina e l’impegno di un paese. Un invito a riscoprire la bellezza dei piccoli borghi. C’è un profumo leggero che in questi giorni attraversa le vie di Casale di Albino, ed è quello della cura e dell’attesa. Con il Gruppo Parrocchiale di Casale, supportato dell’Unità Pastorale della Valle del Lujo, dopo la felice accoglienza dello scorso anno che ha visto vicoli, piazzetta e sagrato della chiesa riempirsi di colori e visitatori, la manifestazione “ Casale in Fiore ” si prepara a tornare nel cuore della Valseriana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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