Alla scoperta del casale di balsignano

Balsignano è un luogo che conserva testimonianze dell’architettura medievale in Puglia, tra edifici sacri, strutture difensive e cicli pittorici di rilievo. La zona presenta numerosi resti storici che risalgono a quel periodo e che rappresentano un patrimonio artistico e architettonico di grande valore. Il casale di Balsignano si inserisce in questo patrimonio, offrendo uno sguardo sulla storia e le tradizioni della regione.

Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. L'uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese unito al ricco palinsesto architettonico del complesso monumentale rende l'esperienza di.🔗 Leggi su Baritoday.it Alla scoperta del casale di Balsignano - ModugnoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. Il 25 aprile apertura straordinaria del casale di BalsignanoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici.