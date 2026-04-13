Visite al casale di Balsignano

A Balsignano sono ancora visibili numerosi resti dell’architettura medievale tipica della Puglia, tra cui edifici sacri, strutture difensive e cicli pittorici di rilievo. La zona conserva testimonianze storiche che risalgono a diversi periodi del passato, offrendo uno sguardo sulla storia e l’arte dell’epoca. Le visite al casale permettono di osservare da vicino queste tracce e di approfondire la conoscenza del patrimonio locale.

Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. L'uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese unito al ricco palinsesto architettonico del complesso monumentale rende l'esperienza di.🔗 Leggi su Baritoday.it Alla scoperta del casale di Balsignano - ModugnoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici.