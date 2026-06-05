A Carenno 5 serate dedicate al teatro amatoriale con E…state a Teatro
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Prenderà il via venerdì 13 giugno l'edizione 2026 di “E.state a Teatro”, la rassegna estiva dedicata al teatro amatoriale che animerà il palco del cine teatro San Pio X di Carenno. La manifestazione è organizzata da FITA Lecco-Como con il patrocinio del Comune di Carenno, in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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