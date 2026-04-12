Riprende il teatro amatoriale con la terza edizione del ’Memorial Franca Lodovichi e Antonio Lazari’, una rassegna organizzata dalla cooperativa Uscita di Sicurezza. Lo spettacolo in programma si intitola ’Crobinson Rusoe’ e si svolge alla Sala Eden, situata al Bastione Garibaldi sulle Mura Medicee di Grosseto. La manifestazione unisce rappresentazioni teatrali amatoriali e iniziative di solidarietà.

Prosegue la terza edizione del ’Memorial Franca Lodovichi e Antonio Lazari’, la rassegna che unisce teatro amatoriale e solidarietà, promossa dalla cooperativa Uscita di Sicurezza alla Sala Eden, al Bastione Garibaldi sulle Mura Medicee di Grosseto. Il nuovo appuntamento è in programma per la giornata di oggi, quando alle 17 andrà in scena lo spettacolo "Crobinson Rusoe", adattamento di Tommaso Fagani e Matteo Savonarola, portato sul palco dalla compagnia teatrale amatoriale "Attori per sbaglio". Uno spettacolo che unisce il teatro alla solidarietà. La rappresentazione propone una rilettura ironica e originale del celebre classico, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e accessibile, capace di unire divertimento e riflessione che di questi tempi è sempre la benvenuta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il teatro amatoriale. C’è ’Crobinson Rusoe’

Al Marrucino torna la rassegna di teatro amatoriale Premio Marrucino: in scena “Confetti a colazione”La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 continua venerdì 13 febbraio, alle ore 21, con la commedia brillante in vernacolo “Confetti...

Agugliano torna capitale del teatro amatoriale: al via la 26ª edizione de “La Guglia d’Oro”AGUGLIANO - Un palcoscenico che unisce partecipazione, sperimentazione, comicità e impegno civile.