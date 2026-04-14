Teatro amatoriale al Marrucino di Chieti | in scena lo spettacolo Il padrone

Venerdì 17 aprile si terrà una rappresentazione teatrale al teatro Marrucino di Chieti, organizzata dalla compagnia Teatro Nuovo di Valmontone. Lo spettacolo, intitolato “Il padrone”, è scritto da Gianni Clementi e vede in scena attori come Luciano Fontana, che cura anche la regia, Gaetana Carta, Mario Girardi, Luigi Capozi e Marta Boccia. La rappresentazione fa parte di un evento di teatro amatoriale.