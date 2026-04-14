Teatro amatoriale al Marrucino di Chieti | in scena lo spettacolo Il padrone
Venerdì 17 aprile si terrà una rappresentazione teatrale al teatro Marrucino di Chieti, organizzata dalla compagnia Teatro Nuovo di Valmontone. Lo spettacolo, intitolato “Il padrone”, è scritto da Gianni Clementi e vede in scena attori come Luciano Fontana, che cura anche la regia, Gaetana Carta, Mario Girardi, Luigi Capozi e Marta Boccia. La rappresentazione fa parte di un evento di teatro amatoriale.
Teatro amatoriale, venerdì 17 aprile, al teatro Marrucino di Chieti, dove la compagnia Teatro Nuovo di Valmontone porta in scena lo spettacolo “Il padrone”, di Gianni Clementi, con Luciano Fontana (che cura anche la regia), Gaetana Carta, Mario Girardi e con Luigi Capozi e Marta Boccia.In uno.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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