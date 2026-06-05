A Carate Brianza si è svolto il torneo tra sei rappresentative identitarie, manifestazione che coinvolge popoli e territori. La squadra della Padania ha vinto entrambe le partite contro Rezia e Groenlandia, conquistando così il passaggio alla finale della CONIFA Euro 2026 Insubria Cup. Le due partite si sono concluse con successi schiaccianti, permettendo alla Padania di accedere alla fase finale del torneo.

Due partite, due larghi successi contro Rezia e Groenlandia che valgono la finale della CONIFA Euro 2026 Insubria Football Cup. La rappresentativa della Padania è dunque la lavorita per il successo finale della competizione organizzata da questa Federazione calcistica internazionale nata nel 2013 per dare spazio alle varie rappresentative identitarie, espressione di popoli e territori, con anche l’intento di raccogliere al suo interno tutte le associazioni calcistiche al di fuori della Fifa. L’Europeo delle nazioni non riconosciute incarna determinati valori: calcio come identità, come legame viscerale con il territorio, come studio e attenzione verso la dimensione di fenomeno sociale e culturale, come strumento che trascende barriere e confini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Carate Brianza il torneo fra sei rappresentative identitarie, espressione di popoli e territori. La Padania travolge Rezia e l’ambiziosa Groenlandia. È in finale della CONIFA Euro 2026 Insubria Cup

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