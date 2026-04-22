Dal 1 al 7 giugno si svolge a Carate Brianza un evento organizzato dalla Confederazione di minoranze etniche non riconosciute dalla FIFA. La manifestazione prevede la partecipazione di sei squadre provenienti da federazioni indipendenti che rappresentano nazioni, regioni, minoranze etniche e micronazioni non affiliate alla federazione internazionale. L’evento si svolge pochi giorni prima del Mondiale ufficiale, con un torneo che coinvolge le rappresentative di queste entità non riconosciute.

Un mini-Europeo a pochi giorni dal Mondiale vero e proprio, dove scenderanno in campo sei squadre di federazioni indipendenti che rappresentano le nazioni, gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, le regioni e le micronazioni non affiliate alla FIFA. Dal 1° al 7 giugno lo Sportitalia Village di Carate Brianza ospiterà Euro2026 Insubria e fra le formazioni protagoniste ci sarà anche la Nazionale di calcio della Padania che torna in campo per un evento ufficiale ed è stata inserita nel gruppo A con la Groenlandia e la Rezia (Cantone dei Grigioni). Nel girone B, invece, se la vedranno Canton Ticino, Cipro del Nord e Provenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dall’1 al 7 giugno a Carate Brianza l’evento della Confederazione di minoranze etniche non riconosciute dalla Fifa. La Nazionale della Padania agli Europei Insubria

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