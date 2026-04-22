Dal 1° al 7 giugno, l’area dello Sportitalia Village a Carate Brianza ospiterà l’evento Euro2026 Insubria, dedicato al calcio con radici nell’identità locale. La manifestazione si svolgerà nell’arco di una settimana, attirando appassionati e partecipanti interessati alle tematiche sportive e culturali legate alla regione. La città si prepara ad accogliere questa iniziativa che intende valorizzare il calcio come elemento di identità territoriale.

Dal 1° al 7 giugno, lo Sportitalia Village di Carate Brianza diventerà il fulcro del calcio identitario con l’Euro2026 Insubria. Il torneo vedrà la partecipazione di sei formazioni non affiliate alla FIFA, rappresentanti di nazioni, territori e minoranze etniche, con il ritorno ufficiale sul campo della Nazionale della Padania. L’impatto territoriale di un torneo tra identità e sport. L’appuntamento in Brianza non è una semplice manifestazione sportiva, ma un evento che mette in risalto il ruolo di centri come Carate Brianza nella gestione di flussi internazionali legati a realtà politiche e sociali complesse. La competizione riunisce squadre che portano i colori di Stati senza riconoscimento internazionale o di micronazioni, offrendo una vetrina unica per la rappresentazione di popoli che operano fuori dai circuiti ufficiali della FIFA.🔗 Leggi su Ameve.eu

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