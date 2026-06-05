A Brasilia, le giocatrici italiane di pallavolo sono state accolte con entusiasmo presso l’Ambasciata dopo aver vinto il titolo di campionesse. L’arrivo è stato accompagnato da festeggiamenti e applausi, con le atlete che hanno incontrato i rappresentanti diplomatici. La squadra si prepara ora per le prossime due partite, che sono considerate decisive prima dell’incontro finale.

Come ha trasformato Julio Velasco la mentalità della Nazionale? Quali sono le prossime due sfide cruciali prima del match decisivo? Perché la partita contro il Brasile rappresenta un test psicologico unico? Cosa deve fare la squadra per mantenere il primato mondiale??? In Breve Vittoria iniziale per 3-0 contro la Bulgaria a Brasilia Prossimi match contro Paesi Bassi e Turchia nella capitale brasiliana Sfida cruciale contro il Brasile domenica 7 giugno all'Arena Nilson Nelso . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Brasilia le Azzurre: campionesse accolte in Ambasciata

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