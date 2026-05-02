Brasilia Italia a due facce | avanti le azzurre out Cottafava Dal Corso

Nel torneo Elite 16 di Brasilia, le tre coppie italiane che partecipano alla fase ad eliminazione diretta hanno ottenuto risultati diversi. Mentre le squadre femminili sono avanzate, le coppie maschili hanno invece concluso la loro corsa, con Cottafava e Dal Corso eliminate. La giornata ha mostrato un volto contrastante per gli italiani, con successi e sconfitte che segnano il proseguimento del torneo nel torneo brasiliano.

Altra giornata in chiaroscuro per gli italiani nel torneo Elite 16 di Brasilia, che entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, alla quale si sono qualificate tutte e tre le coppie azzurre presenti in Brasile. La corsa di CottafavaDal Corso in campo maschile si è chiusa con un poco esaltante 17° posto. Gli azzurri erano riusciti a conquistare il posto nella fase ad eliminazione diretta, entrando come lucky loser (le quattro peggiori terze classificate), ma la loro corsa si è fermata subito al termine di una battaglia contro i francesi ChouikhGenevieve-Gardoque. In campo maschile era iniziata bene la giornata di CottafavaDal Corso, che nell’ultima sfida del girone preliminare avevano superato 2-1 i brasiliani ViniciusHeitor.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brasilia, Italia a due facce: avanti le azzurre, out Cottafava/Dal Corso Notizie correlate Scatta l’Elite 16 di Brasilia: sconfitta per Cottafava/Dal Corso, attesa per le coppie azzurre femminiliInizia con una sconfitta di misura l’avventura della coppia italiana composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nell’Elite 16 di Brasilia. Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuitoIl circuito Elite 16 del Beach Pro Tour fa tappa a Saquarema, in Brasile, per uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brasilia, Italia a due facce: avanti le azzurre, out Cottafava/Dal Corso; Pro Tour Elite16 Brasilia: due vittorie azzurre nella seconda uscita dei gironi; Scatta l’Elite 16 di Brasilia: sconfitta per Cottafava/Dal Corso, attesa per le coppie azzurre femminili; Pro Tour Elite16 Brasilia: inizia il main draw per tre coppie azzurre. Brasilia, Italia a due facce: avanti le azzurre, out Cottafava/Dal CorsoAltra giornata in chiaroscuro per gli italiani nel torneo Elite 16 di Brasilia, che entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, alla quale si sono ... oasport.it Scatta l’Elite 16 di Brasilia: sconfitta per Cottafava/Dal Corso, attesa per le coppie azzurre femminiliInizia con una sconfitta di misura l'avventura della coppia italiana composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nell'Elite 16 di Brasilia. La ... oasport.it BeachProTour Elite16 - Brasilia: doppia vittoria italiana nel torneo femminile, Cottafava-Dal Corso obbligati a vincere x.com Inizia con una sconfitta l'avventura italiana all'Elite 16 di Brasilia. Cottafava/Dal Corso battuti al tie break. Oggi in campo anche Scampoli/Bianchi e Orsi Toth/Gottardi, al debutto stagionale - facebook.com facebook