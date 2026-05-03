Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno vinto una partita importante contro le campionesse del mondo, qualificandosi così per la finale a Brasilia. La loro performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e ha segnato un passo avanti nella loro carriera. La partita si è svolta in modo intenso e combattuto, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultimo punto. Ora si preparano per l’ultimo match della manifestazione.

Una impresa che lancia Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth in una nuova dimensione. La coppia italiana, infatti, ha conquistato la finale dell’Elite 16 di Brasilia al debutto stagionale battendo in semifinale in modo netto e indiscutibile nientemeno che le campionesse del mondo lettoni TinaAnastasija. In finale le azzurre se la vedranno con la coppia padrona di casa composta da Carol e Rebecca. Nel secondo set il desiderio di riscatto delle lettoni è stato spento sul nascere dalla coppia italiana che è scattata avanti 5-1 e poi 10-5, fino al 14-6 che di fatto ha indirizzato definitivamente il parziale. Nel finale le lettoni hanno provato ad avvicinarsi, ma le azzurre hanno concesso pochissimo, controllando il match fino al 21-15 senza particolari patemi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Capolavoro azzurro: Gottardi/Orsi Toth travolgono le campionesse del mondo, è finale a Brasilia!

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