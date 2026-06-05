A Baruccana, frazione più popolosa della città, è stata inaugurata una chiesa progettata dall'architetto Gregotti. L'edificio si distingue per le sue linee moderne e la struttura in cemento e vetro. La cerimonia di apertura si è svolta ieri, con la partecipazione di rappresentanti religiosi e cittadini. La nuova chiesa sostituisce quella precedente, considerata inadatta alle esigenze della comunità. L'intervento ha richiesto circa due anni di lavori.

A Baruccana, la frazione più popolosa della città, quella che negli ultimi decenni ha subito una profonda trasformazione, c’è un edificio che molti notano ogni giorno quasi senza pensarci, ma che porta una firma che ha lasciato un segno profondo nell’architettura italiana ed europea: quella di Vittorio Gregotti. È lui l’autore della chiesa di San Clemente, con la casa parrocchiale e il centro oratoriano, un complesso che negli anni è diventato parte integrante del paesaggio urbano della frazione. Gregotti non è stato solo un architetto: è stato un interprete del Novecento. A Milano ha trasformato l’area industriale della Pirelli Bicocca in un quartiere vivo, attraversato da università, teatri, spazi pubblici e servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Baruccana. La chiesa firmata da Gregotti

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