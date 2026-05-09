La maglietta della Camminata nerazzurra firmata da Carnesecchi
Si può ancora iscriversi alla camminata dedicata alla squadra nerazzurra, organizzata tramite il sito ufficiale dell’evento. Lo scorso anno, circa 16.000 persone hanno partecipato, stabilendo un record di partecipazione. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata ai tifosi e agli appassionati, che possono iscriversi online per prendere parte alla camminata. La maglietta ufficiale della manifestazione è firmata dall’artista Carnesecchi.
L’APPUNTAMENTO. Ci si può iscrivere sul sito ufficiale della manifestazione. Lo scorso anno parteciparono in 16mila, record assoluto. Domenica 7 giugno prenderà il via, con partenza e arrivo dal Sentierone, nel cuore della città, la 17ª Camminata Nerazzurra, organizzata da sempre dal Club Amici dell’Atalanta. Sarà un’edizione speciale perché coinciderà con il 60° di vita degli «Amici», la storica associazione dei tifosi nerazzurri fondata dal giornalista Elio Corbani con il patrocinio de «L’Eco di Bergamo». Per la cronaca ricordiamo che negli anni Ottanta (durante la presidenza dell’ indimenticabile allenatore Titta Rota) furono organizzate altre edizioni denominate «Noter de l’Atalanta» di cui una con partenza e arrivo addirittura sulla pista di atletica che un tempo era a ridosso del campo di gioco dei nerazzurri.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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