La maglietta della Camminata nerazzurra firmata da Carnesecchi

Si può ancora iscriversi alla camminata dedicata alla squadra nerazzurra, organizzata tramite il sito ufficiale dell’evento. Lo scorso anno, circa 16.000 persone hanno partecipato, stabilendo un record di partecipazione. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata ai tifosi e agli appassionati, che possono iscriversi online per prendere parte alla camminata. La maglietta ufficiale della manifestazione è firmata dall’artista Carnesecchi.

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