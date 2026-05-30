Zara in arrivo la capsule collection firmata da Marisa Berenson

Da vanityfair.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La collezione si chiama The House of Marisa e, come suggerisce il nome stesso, è la quintessenza in formato moda, ma anche casa, dell'esistenza multisfaccettata dell'iconica diva, musa di registi e artisti del calibro di Luchino Visconti, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Bob Fosse, Clint Eastwood e Luca Guadagnino, nonché nipote di Elsa Schiaparelli, colei che ha plasmato la moda secondo ogni suo capriccio chic, eccentrico e surrealista negli anni precedenti al secondo conflitto mondiale. È anche a lei, a quella nonna di cui Marisa era sempre intimorita, e a quei ricordi di bambina nel suo hotel particulier in rue de Berri a Parigi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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