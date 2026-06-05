Durante controlli tra Licata e Agrigento sono state sequestrate 77 kg di seppie e comminate multe per migliaia di euro. Sono stati riscontrati casi di pesca illegale e prodotti ittici non tracciati. Le forze dell'ordine hanno fermato attività sospette nel settore della pesca. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state elevate sanzioni amministrative. I controlli continueranno nelle prossime settimane per verificare ulteriori irregolarità.

È di circa 77 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati e diverse violazioni amministrative contestate il bilancio di un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto, condotta lungo il litorale tra Licata e Agrigento per contrastare la pesca illegale e la commercializzazione di prodotti non tracciati. L’intervento, finalizzato alla tutela delle risorse marine e della legalità nel settore ittico, è stato effettuato nella giornata di ieri e ha portato anche all’irrogazione di alcune migliaia di euro di sanzioni amministrative. Irregolarità e sequestri: i dettagli dell’operazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo ancora in corso, che interessa il tratto di litorale compreso tra Licata e Agrigento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 77kg di seppie sequestrate ad Agrigento e migliaia di euro di multe, cos'è emerso dai controlli

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