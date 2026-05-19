Controlli nei locali del centro | irregolarità in via Sant’Orsola multe per migliaia di euro

Nel centro di Bergamo sono stati effettuati controlli straordinari da parte della Polizia di Stato nei locali pubblici. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse irregolarità in alcuni esercizi di via Sant’Orsola. Per queste infrazioni sono state comminate multe che complessivamente ammontano a diverse migliaia di euro. L’intervento ha coinvolto più locali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di rispetto delle leggi vigenti.

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