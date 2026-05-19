Controlli nei locali del centro | irregolarità in via Sant’Orsola multe per migliaia di euro
Nel centro di Bergamo sono stati effettuati controlli straordinari da parte della Polizia di Stato nei locali pubblici. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse irregolarità in alcuni esercizi di via Sant’Orsola. Per queste infrazioni sono state comminate multe che complessivamente ammontano a diverse migliaia di euro. L’intervento ha coinvolto più locali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di rispetto delle leggi vigenti.
Bergamo. Controlli straordinari della Polizia di Stato nei pubblici esercizi del centro di Bergamo. Nella serata di venerdì 15 maggio, nell’ambito di un piano disposto dal Questore, sono state effettuate verifiche amministrative in alcuni locali di via Sant’Orsola, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, lavoro e somministrazione di alimenti e bevande. L’operazione è stata coordinata dalla Divisione Amministrativa della Questura e ha coinvolto anche il Nas dei Carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza. Durante i controlli sono stati identificati anche gli avventori presenti nei locali. Nel primo esercizio commerciale ispezionato gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
PORTELLO: CONTROLLI NEI LOCALI, MULTE PER 40MILA EURO | 13/12/2025
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