Inflitta una multa da 16mila euro a un locale nel cuore di Cosenza ecco cosa è emerso dai controlli

Una discoteca nel centro di Cosenza è stata multata con una sanzione di 16.000 euro dopo i controlli della Polizia. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità riguardanti le licenze e le norme di sicurezza, che hanno portato alla decisione di applicare la multa. I controlli sono stati effettuati nelle ultime settimane e hanno coinvolto anche altri aspetti legati alla gestione del locale.

È di 16.000 euro la sanzione amministrativa notificata a un esercizio di ristorazione e intrattenimento del centro cittadino di Cosenza, dove la Polizia di Stato ha riscontrato gravi irregolarità in materia di sicurezza e autorizzazioni. L’operazione è stata condotta nelle ultime settimane dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, nell’ambito di controlli mirati a garantire la legalità nel settore. Controlli amministrativi nel settore ristorazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle scorse settimane il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza ha effettuato un controllo approfondito su un’attività commerciale attiva nel comparto della ristorazione e dell’intrattenimentospettacolo, situata nel cuore della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Inflitta una multa da 16mila euro a un locale nel cuore di Cosenza, ecco cosa è emerso dai controlli Articoli correlati Leggi anche: Controlli dei carabinieri: un arresto e multa da 6mila euro a un locale Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucinaI carabinieri entrano nel locale: scatta il maxi controllo e scatta anche la maxi multa. Una selezione di notizie su Inflitta una multa da 16mila euro a un... Temi più discussi: Il Tribunale amministrativo del Lussemburgo annulla la sanzione record da 746 milioni di euro inflitta ad Amazon per violazioni del GDPR; Riceve una multa ma non aveva preso il bus, disavventura per un fiorentino; Piracy Shield, Cloudflare contesta il sistema anti-pirateria e la maxi multa; Coralli protetti nascosti in valigia: maxi multa per due turisti italiani rientrati da Mauritius. Inflitta una multa da 16mila euro a un locale nel cuore di Cosenza, ecco cosa è emerso dai controlliCosenza, locale multato di 16.000 euro dopo i controlli della Polizia: riscontrate gravi irregolarità su licenze e sicurezza. virgilio.it Tribunale Roma annulla multa Garante da 15 million euro a OpenAIROMA, 19 marzo (Reuters) - Il tribunale di Roma ha annullato una multa di 15 milioni di euro inflitta dal Garante della Privacy a OpenAI, società produttrice di ChatGPT, secondo quanto emerso da una s ... msn.com Spari contro un 26enne ad Acri, condannato a tre anni: il Tribunale riqualifica il reato in lesioni aggravate: Tre anni di reclusione. È questa la condanna inflitta a M.A., 48enne originario di Acri, al termine del processo celebrato davanti al Tribunale di Cosenza - facebook.com facebook #PrivacyDaily | Il Consiglio di Stato francese conferma la sanzione inflitta, nel 2023, dalla CNIL a CRITEO per 40 milioni di euro e torna sulla questione della qualificazione dei dati pseudonimizzati come personali o anonimi, una delle questioni in discussione x.com