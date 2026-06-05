5 giugno Firenze ricorda Mario D’Agata | il pugile sordo che ha fatto la storia

Il 5 giugno 1926 nasceva a Firenze un pugile sordo che ha segnato la storia dello sport. Oggi la città ricorda il centenario della nascita di Mario D’Agata, campione noto per le sue vittorie nel pugilato e per aver affrontato sfide legate alla sordità. La celebrazione si svolge con eventi dedicati alla sua carriera e al suo contributo nel mondo dello sport.

Firenze, 5 giugno 2026 – Oggi Firenze celebra il centenario della nascita di un campione che ha fatto la storia, l’aretino Mario D’Agata. Un uomo che ha saputo trasformare il silenzio in forza, diventando il primo campione del mondo sordomuto, dimostrando al mondo intero che nessun limite può spegnere la fame di vittoria. Campione mondiale, due volte campione europeo. Categoria pesi Gallo, di Arezzo, Mario " piccolo Marciano " D'Agata, dopo Primo Carnera, fu il secondo italiano a conquistare un titolo mondiale. Quest'anno sono 70 anni che D’Agata ha portato in alto il nome dell’Italia, e della Toscana, con coraggio, determinazione e cuore. Una vita che sembra un film . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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