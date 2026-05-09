Addio a Mario Severi l' imprenditore delle due ruote che ha fatto la storia di Ponte San Giovanni
A Ponte San Giovanni si piangono i funerali di Mario Severi, 85 anni, imprenditore noto per aver gestito per molti anni una concessionaria di biciclette, scooter e motocicli. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per la frazione perugina, contribuendo alla storia locale nel settore delle due ruote. La comunità si è riunita per ricordare la figura di Severi, che ha lasciato un segno significativo nel territorio.
Ponte San Giovanni piange Mario Severi, imprenditore di 85 anni, che ha fatto la storia della frazione perugina con la sua concessionaria di biciclette, scooter e motocicli.Ne danno l’annuncio i figli Luca ed Andrea, il fratello Paolo, la sorella Paola, le nuore Michela ed Alessandra, le nipoti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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