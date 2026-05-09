Addio a Mario Severi l' imprenditore delle due ruote che ha fatto la storia di Ponte San Giovanni

A Ponte San Giovanni si piangono i funerali di Mario Severi, 85 anni, imprenditore noto per aver gestito per molti anni una concessionaria di biciclette, scooter e motocicli. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per la frazione perugina, contribuendo alla storia locale nel settore delle due ruote. La comunità si è riunita per ricordare la figura di Severi, che ha lasciato un segno significativo nel territorio.

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