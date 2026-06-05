43esima Festa dello Sport a Casalserugo

Notizia in breve

Da venerdì 5 a lunedì 15 giugno 2026, gli impianti sportivi di via Colombo 1 a Casalserugo sono aperti per la 43ª Festa dello Sport. L’evento prevede attività sportive e iniziative per tutte le età, con numerose società locali coinvolte. La manifestazione si svolge nell’arco di 11 giorni, offrendo spazi dedicati a diverse discipline. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.