43esima Festa dello Sport a Casalserugo
Da venerdì 5 a lunedì 15 giugno 2026, gli impianti sportivi di via Colombo 1 a Casalserugo sono aperti per la 43ª Festa dello Sport. L’evento prevede attività sportive e iniziative per tutte le età, con numerose società locali coinvolte. La manifestazione si svolge nell’arco di 11 giorni, offrendo spazi dedicati a diverse discipline. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.
Da venerdì 5 a lunedì 15 giugno 2026, gli impianti sportivi di via Colombo 1 a Casalserugo ospitano la 43ª edizione della "Festa dello Sport". Un lungo festival che unisce competizioni, musica dal vivo, ballo e gastronomia.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Come si legge nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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