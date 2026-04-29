Sport Expo in Tour | a Pescantina la prima Festa dello Sport

A Pescantina si svolge la prima Festa dello Sport, un evento che si tiene nella palestra comunale di via Risorgimento nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 maggio. L'iniziativa dura due giorni e si rivolge a persone di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere le attività sportive locali e farle conoscere alla comunità. La manifestazione fa parte del progetto Sport Expo in Tour.

Due giorni dedicati allo sport, aperti a tutte le età. Domenica 3 e lunedì 4 maggio la palestra comunale di via Risorgimento ospita la prima edizione della Festa dello Sport, un appuntamento pensato per far conoscere da vicino le attività sportive presenti sul territorio. Durante le due giornate.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Fiera diventa città dello sport per i più giovani per i 20 anni di Sport Expo WeekDopo una settimana di attività nelle scuole, si è aperta la parte fieristica di Sport Expo Week, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sport Expo Week 2026, Verona festeggia vent’anni di sport e inclusione con un evento diffusoDal 9 al 15 marzo 2026 Verona si prepara a celebrare un traguardo significativo: la ventesima edizione della Sport Expo Week. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pescantina, capitale della vitalità: al via la prima Festa dello Sport con Sport Expo in Tour; Padova Marathon 2026, domani aprirà l'Expo Village in Fiera; Pony Master Show Mascheroni: ad Arezzo due settimane di grande sport; Blanco, primo tour nei palazzetti al Palazzo dello Sport | 29-30 aprile 2026. Expo Champions Tour a Sarnico Sport e alimentazione a braccetto«Vivremo un evento entusiasmante, capace di coinvolgere migliaia di cittadini grazie ai suoi contenuti vincenti». Lo ha sottolineato l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione ... ecodibergamo.it SportExpo in Tour 2026: Lavagno capitale dello sport giovanileSport e inclusione a Lavagno: il programma completo di SportExpo in Tour. Il comune di Lavagno si trasforma in un’arena sportiva per tanti giovani: arriva la seconda edizione di SportExpo in Tour. È ... veronaoggi.it Buongiorno appuntamento in Piazza Gonfiabili • Sport • Expo vespe e tanto divertimento - facebook.com facebook