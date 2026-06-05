Un uomo tedesco di 40 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato a Como dopo aver aggredito un passante con pugni e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti. L’uomo ha colpito ripetutamente una persona incontrata per strada, poi si è scagliato contro i poliziotti che cercavano di fermarlo. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con il suo fermo e l’arresto.

È scattato a Como un arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale: un uomo di 40 anni, cittadino tedesco senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver aggredito sia un passante che gli agenti intervenuti in via Varesina. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Il rito direttissimo è stato fissato per questa mattina. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 40enne tedesco fuori controllo a Como, prende a pugni un passante e aggredisce gli agenti: arrestato

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