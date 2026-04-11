Aggredisce gli agenti con pugni e schiaffi durante un controllo antidroga a Ravenna arrestato 23enne

Durante un controllo antidroga vicino alla stazione di Ravenna, un uomo di 23 anni ha aggredito gli agenti con pugni e schiaffi, opponendo resistenza e ferendo alcuni pubblici ufficiali. L’intervento si è concluso con l’arresto del giovane, di origine egiziana, accusato di aver opposto resistenza e di aver causato lesioni durante l’intervento. La polizia ha sequestrato sostanze sospette durante l’operazione.

Un cittadino egiziano di 23 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale durante un controllo antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna. L’uomo, trovato in possesso di 10 grammi di hashish, è stato arrestato e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, dove ha patteggiato la pena, sospesa dal giudice. L'operazione a Ravenna Il controllo e il sequestro della sostanza stupefacente L'aggressione agli agenti e l'arresto Le decisioni della Procura e l'esito dell'udienza L’operazione a Ravenna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer sono stati intensificati nell’ambito delle attività preventive volte a contrastare fenomeni di illegalità e degrado urbano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Aggredisce gli agenti con pugni e schiaffi durante un controllo antidroga a Ravenna, arrestato 23enne 17enne aggredisce gli agenti durante un controllo a Lecce, trasportava droga nelle mutande: arrestatoUn minore già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Lecce per aggressione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nel corso di un... Parcheggiatore abusivo aggredisce gli agenti durante un controllo a Catania e danneggia la volante, arrestatoUn arresto per resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Catania, dove...