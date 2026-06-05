Quest'estate a Caserta sono previsti circa 400.000 visitatori per eventi musicali, tra cui dieci concerti di Gigi D’Alessio. Gli spettacoli si terranno in Piazza Carlo di Borbone, di fronte alla Reggia, e nel Belvedere di San Leucio. Tuttavia, il Wwf segnala che tutti i parcheggi nelle aree interessate saranno chiusi durante gli eventi, creando possibili disagi per i visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono attese 400mila persone a Caserta in questa estate solo per i concerti – primi fra tutti i dieci spettacoli di Gigi D’Alessio – che animeranno Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia, e il Belvedere di San Leucio. Eppure anche quest’anno per i tanti visitatori ci sarà il nodo parcheggi, tutti chiusi quelli attorno alla Reggia, sebbene siano stati predisposte aree nei comuni limitrofi al capoluogo dove si potrà parcheggiare e poi raggiungere con navetta il luogo del concerto. E’ il Wwf di Caserta ad alzare l’attenzione su una criticità mai risolta, neanche adesso che il Comune è amministrato da una Commissione Straordinaria dopo lo scioglimento per camorra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - 400mila visitatori attesi a Caserta per concerti estate, Wwf: “Parcheggi tutti chiusi”

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