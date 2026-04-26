Gigi D’Alessio ad Amici | Voglio portare tutti i cantanti e ballerini del talent ai 10 concerti di Caserta

Durante una recente partecipazione a un programma televisivo, un noto cantante ha annunciato l'intenzione di portare tutti i partecipanti del talent, sia cantanti che ballerini, ai dieci concerti programmati presso la Reggia di Caserta. La proposta è stata comunicata dall'artista stesso, che si è detto disposto a organizzare e gestire l'intera tournée per i giovani talenti. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

L'annuncio di Gigi D'Alessio è di quelli impegnativi, ma se arriva da un cantante capace di organizzare - e di riempire - 10 date dinanzi alla Reggia di Caserta allora c'è da fidarsi.Durante la puntata di ieri (25 aprile) di Amici, D'Alessio ha annunciato di voler portare i protagonisti del.🔗 Leggi su Casertanews.it

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